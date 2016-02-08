محمد بن راشد يلتقي عدداً من القادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم عددا من القادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركين في أعمال القمة العالمية الرابعة للحكومات التي انطلقت صباح اليوم في مدينة جميرا في دبي بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مسؤول حكومي وخبير وباحث من دولة الامارات ومختلف دول الإقليم والعالم.

فقد استقبل سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي دولة السيد عبدالمالك سلال رئيس الوزراء الجزائري والوفد المرافق الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية الشقيقة

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بالضيف الجزائري ومشاركة الجزائر على هذا المستوى الرفيع في القمة العالمية للحكومات ما يعكس أهمية هذه القمة بالنسبة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة التي تشهد إصلاحات إدارية في حكوماتها وتعمل على استشراف وصنع المستقبل لاجيالها.

وتبادل سموه والوزير الاول الجزائري الحديث حول عدد من القضايا الثنائية والاقليمية لاسيما قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية وسبل توطيد عرى الاخوة وتبادل الخبرات بين دولة الامارات والجزائر على مختلف الصعد.

وإلى ذلك عبر دولة السيد عبدالمالك سلال عن تقديره البالغ للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في القمة التي وصفها بالمنصة العالمية وملتقى القادة الحكوميون والخبراء والمبدعين في مجال الادارة وتحسين الاداء الحكومي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الشعوب وإسعادها منوها بتجربة دولة الامارات ونجاحها في قطاع الادارة الحكومية والارتقاء بخدماتها إلى مستويات عالمية من أجل راحة وإسعاد شعبها.

حضر اللقاء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.