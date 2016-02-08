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«الغذاء والدواء»: 26 مستحضراً مخالفاً يباع في محال عطارة بطرق غير نظامية

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«الغذاء والدواء»: 26 مستحضراً مخالفاً يباع في محال عطارة بطرق غير نظامية «الغذاء والدواء»: 26 مستحضراً مخالفاً يباع في محال عطارة بطرق غير نظامية

    نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الالكتروني قائمة ب26 مستحضراً مخالفاً يباع في محلات عطارة بطرق غير نظامية.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض تلك المستحضرات مجهولة المصدر والتركيب، في حين أن مستحضرات أخرى لا يسمح ببيعها إلا في الصيدليات، ولا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ولها آثار جانبية خطيرة في حال عدم استعمالها بشكل صحيح.

وتحمل بعض المستحضرات المخالفة ادعاءات طبية بتسكين وعلاج الألم، بدءاً من آلام الرقبة والعضلات، مروراً بالمفاصل وأمراض البرد والتهاب الأعصاب، وصولاً إلى علاج جميع الآلام.

وتدّعي مستحضرات قدرتها على علاج الصداع المزمن، والصرع، والجلطات، والشقيقة، والغيبوبة، والجروح والدمامل والقروح، وحب الشباب، وغيرها.

في حين أن مستحضرات أخرى تحمل وعوداً وهمية للمستهلك بتبييض وتفتيح البشرة، وتخفيض الوزن أو زيادته، كما أن بعض المستحضرات ملوثة بكميات عالية من الزئبق السام التي تؤثر بشكل خطير على صحة الإنسان، إضافة إلى تلوث بعض المنتجات بكميات عالية من البكتيريا تفوق المسموح به في المواصفات القياسية .

وأوضحت الهيئة أن بعض المستحضرات تحتوي على مواد تسبب تشوه الجنين.

وتتنوع تلك المستحضرات التي تحاول الجهات التي صنعتها إغراء المستهلك باقتنائها، إذ توجد منها كريمات أو كحل أو لصقات أو شراب أو صابون أو بودرة أو دهن أو زيوت أو أعشاب أو عسل أو شامبو.

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