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«الشؤون الاجتماعية» تبتكر «بنكاً للأفكار»

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    تميز جناح وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأعوام الماضية باستحداث بنك استقبال للأفكار وركن للخدمات الإلكترونية للاستعلام عن خدمات المستفيدين.

وأوضح المشرف العام على مشاركة الوزارة بالجنادرية فهد بن عبدالكريم الجنيدل أن من مستجدات مشاركة الوزارة هو جناح مستقل يحوي مشاركات الجمعيات الخيرية والتعاونية ومراكز التنمية لايضاح ما تقوم به من جهود تنموية للمجتمع، إضافة لما يشتمل عليه الجناح من 15 ركنا تعريفيا بخدمات الوزارة، وكذلك مشاركة الجهات المرتبطة بها: بنك التسليف والادخار والصندوق الخيري الاجتماعي واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"والمؤسسة الخيرية لرعاية الايتام.

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