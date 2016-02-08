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أمين القصيم يلتقي أعضاء بلدي الأسياح

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أمين القصيم يلتقي أعضاء بلدي الأسياح أمين القصيم يلتقي أعضاء بلدي الأسياح
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م. الأحمد يتوسط أعضاء بلدي الأسياح

الأسياح - سعود المطيري

    التقى أمين منطقة القصيم م. صالح بن أحمد الأحمد برئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة الأسياح في دورته الثالثة. وهنأ م. الأحمد أعضاء المجلس البلدي الجديد متمنين لهم التوفيق في تحقيق طموحات أهالي المحافظة وتحقيق مزيد من التقدم للعمل البلدي، مشيراً إلى أن المجالس البلدية أحد شركاء النجاح والأمانة عايشت عدداً من المجالس المؤثرة والفاعلة مع المجتمع المحلي في بلديات المنطقة مما حقق الفائدة وانعكس على المصلحة العامة في المشروعات البلدية والحضارية في المنطقة.

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