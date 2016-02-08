افتتاح اللقاء التعريفي لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.. الخميس

يفتتح وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج اللقاء التعريفي لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي تنفذه الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وذلك يوم الخميس المقبل في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة بالرياض.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بكيفية رفع جودة أداء الموظف الحكومي، وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل، وكذلك وضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني من خلال هدفه العام الخاص بالتعريف ببرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومعايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق التوجهات، وكذلك الأهداف التي يتضمنها البرنامج بما ينعكس على رفع الأداء في الأجهزة الحكومية.

كما يشتمل اللقاء على مناقشة عدد من الموضوعات التفصيلية حول برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والتعريف بمفهوم الموارد البشرية، إلى جانب دوار معهد الإدارة العامة في مجال العملية التدريبية للبرنامج، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" في الدعم التقني للبرنامج، وجهود الأجهزة الحكومية في تطبيق البرنامج للتحول لمفهوم الموارد البشرية.الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد عقدت في وقت سابق ورش عمل تدريبية حول برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق البرنامج، وتكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق تلك التوجهات والأهداف التي يتضمنها البرنامج، وتوقيع تلك الوزارات اتفاقية تعاون مستوى الخدمة لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية مع وزارة الخدمة المدنية.