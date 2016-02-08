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إعدام سجين سعودي في سجن الناصرية جنوب بغداد

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إعدام سجين سعودي في سجن الناصرية جنوب بغداد إعدام سجين سعودي في سجن الناصرية جنوب بغداد

    نفذت السلطات الأمنية العراقية حكم الإعدام في السجين السعودي عبدالله بن عزام القحطاني المتهم في قضية إرهاب، في سجن الناصرية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت أمس الأحد مصادر "الرياض"، أن وزارة العدل العراقية خاطبت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق في تنفيذ حكم الإعدام في السجين السعودي عبدالله عزام القحطاني في سجن الناصرية جنوب بغداد يوم الأربعاء الموافق 24 ربيع الآخر من عام 1437ه ، وأضافت أن السفارة أبلغت أسرة السجين تنفيذ الحكم.

وعلمت "الرياض" أن رئيس الجمهورية العراقية د. فؤاد معصوم وقع قبل أيام عدداً من القرارات في تنفيذ حكم الإعدام على عدد من السجناء بينهم سجناء سعوديون وعرب وعراقيون.

يذكر أن السجين السعودي القحطاني متهم بقتل صاغة الذهب في العاصمة العراقية بغداد، وتم القبض عليه بمحافظة الأنبار، وإيقافه منذ 2009 في سجون العراق، وتمت محاكمته في محكمة الجنايات المركزية في بغداد بتهمة الإرهاب عام 2011، وتنقل بين عدة سجون عراقية خلال هذه الفترة، وتعرض للتعذيب على يد حراس السجون العراقية، وسبق أن أضرب عن الطعام نتيجة المعاملة السيئة داخل السجن.

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