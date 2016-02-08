أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحمد قطان: قدمنا أكثر من 75 مليون دولار مساعدات إغاثة إنسانية فى 2015

Google+ Print
أحمد قطان: قدمنا أكثر من 75 مليون دولار مساعدات إغاثة إنسانية فى 2015 أحمد قطان: قدمنا أكثر من 75 مليون دولار مساعدات إغاثة إنسانية فى 2015
صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، أن قيمة المساعدات الإغاثية والإنسانية التى قدمها الشعب السعودى للشعوب التى تعانى من ويلات الحروب والفقر فى عدد من الدول العربية والإسلامية، بلغت 75,449.39 مليون دولار خلال عام 2015، وذلك من خلال اللجان والحملات الشعبية التى تشكلت بدعوة من القيادة السعودية الرشيدة.

وقد أوضح السفير، أن "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء فى سوريا" قدمت حوالى 49 مليون دولار، شملت إنشاء العيادات، وتأمين المواد الطبية والغذائية، ومستلزمات الشتاء والمعيشة، والوقود، وتغطية الرسوم الدراسية للطلاب السوريين، وكذلك إنشاء الخيام ومحطات تقنية المياه، وإيجار الشقق السكنية.

كما قدمت "اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطينى" ما يزيد عن 3 مليون دولار، لإنشاء المراكز الصحية وتقديم المساعدات الغذائية وغيرها. بالإضافة إلى تقديم "حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة" لأكثر من 1.5 مليون دولار من أجل المساعدات الأساسية.

وقد قدمت "الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالى" ما يزيد عن 10 مليون دولار، لإنشاء المراكز الصحية وتقديم المساعدات الغذائية وحفر20 بئراً للاجئين الصوماليين فى جيبوتى.

وأضاف قطان، أن "اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الأفغانى" قدمت ما يزيد عن 4.7 مليون دولار، لدعم تعليم الإناث والمساعدات الغذائية وغيرها من الإمدادات.

وعقب زلزال باكستان، قدمت "الحملة الشعبية لمساعدة متضررى زلزال باكستان" ما يزيد عن 2.5 مليون دولار، حتى يتم إعادة بناء المنازل والمدارس. ثم قدمت "حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستانى الشقيق" أكثر من 4 مليون دولار، لإعادة تأهيل شبكات المياه وبناء المدارس والمساجد والمنشآت الصحية.

وأشار السفير قطان، إلى أن هذه المساعدات مقدمة بالكامل من الشعب السعودى الذى لبى نداءات قيادة المملكة لتشكيل اللجان الإغاثية لمساعدة المنكوبين والمحتاجين فى شتى البلدان التى تعانى أهوال الحرب والفقر والكوارث الطبيعية.

كما أكد، أن حكومة المملكة تحرص كل الحرص على إيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين منها، سواء عبر قنواتها الرسمية أو المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والأعمال الإغاثية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر