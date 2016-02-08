أحمد قطان: قدمنا أكثر من 75 مليون دولار مساعدات إغاثة إنسانية فى 2015

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، أن قيمة المساعدات الإغاثية والإنسانية التى قدمها الشعب السعودى للشعوب التى تعانى من ويلات الحروب والفقر فى عدد من الدول العربية والإسلامية، بلغت 75,449.39 مليون دولار خلال عام 2015، وذلك من خلال اللجان والحملات الشعبية السعودية التى تشكلت بدعوة من القيادة السعودية الرشيدة.

وقد أوضح السفير، أن "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء فى سوريا" قدمت حوالى 49 مليون دولار، شملت إنشاء العيادات، وتأمين المواد الطبية والغذائية، ومستلزمات الشتاء والمعيشة، والوقود، وتغطية الرسوم الدراسية للطلاب السوريين، وكذلك إنشاء الخيام ومحطات تقنية المياه، وإيجار الشقق السكنية.

كما قدمت "اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطينى" ما يزيد عن 3 مليون دولار، لإنشاء المراكز الصحية وتقديم المساعدات الغذائية وغيرها. بالإضافة إلى تقديم "حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة" لأكثر من 1.5 مليون دولار من أجل المساعدات الأساسية.

وقد قدمت "الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالى" ما يزيد عن 10 مليون دولار، لإنشاء المراكز الصحية وتقديم المساعدات الغذائية وحفر20 بئراً للاجئين الصوماليين فى جيبوتى.

وأضاف قطان، أن "اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الأفغانى" قدمت ما يزيد عن 4.7 مليون دولار، لدعم تعليم الإناث والمساعدات الغذائية وغيرها من الإمدادات.

وعقب زلزال باكستان، قدمت "الحملة الشعبية لمساعدة متضررى زلزال باكستان" ما يزيد عن 2.5 مليون دولار، حتى يتم إعادة بناء المنازل والمدارس. ثم قدمت "حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستانى الشقيق" أكثر من 4 مليون دولار، لإعادة تأهيل شبكات المياه وبناء المدارس والمساجد والمنشآت الصحية.

وأشار السفير قطان، إلى أن هذه المساعدات مقدمة بالكامل من الشعب السعودى الذى لبى نداءات قيادة المملكة لتشكيل اللجان الإغاثية لمساعدة المنكوبين والمحتاجين فى شتى البلدان التى تعانى أهوال الحرب والفقر والكوارث الطبيعية.

كما أكد، أن حكومة المملكة تحرص كل الحرص على إيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين منها، سواء عبر قنواتها الرسمية أو المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والأعمال الإغاثية.

>