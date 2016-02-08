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إيران تحذر من عواقب أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا

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إيران تحذر من عواقب أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا إيران تحذر من عواقب أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا

حذرت إيران الإثنين من عواقب أى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا دون الحصول على موافقة من فى دمشق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الأزمة فى هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصارى- حسبما نقلت قناة "برس تى فى" الإيرانية- أن الأزمة السورية هى نتيجة لتدخل بعض القوى الإقليمية والدولية التى ترغب فى فرض سياساتها على الحكومة والشعب السورى.

وأكد الانصارى على أهمية عدم انتهاك السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال للدول التى تعانى من أزمات، مشددا على أن إتخاذ أى تدابير دون موافقة حكومات هذه الدول من شأنه أن يؤدى إلى تصعيد الأوضاع وزيادة التوتر.
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