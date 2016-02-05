ضبط ثلاثة آلاف شهادة مزورة لممارسي التخصصات الصحية

كشف د. عبدالعزيز الصائغ أمين عام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ل"الرياض" أن عدد الشهادات المزروة التي تم كشفها ممنذ بداية عمل الهيئة 3000 شهادة من 550 الف شهادة لممارسي التخصصات الصحية.

وأبعد د. الصائغ الهيئة عن السعي لاكتشاف الممارسين الصحيين الذي يحملون شهادات مزورة وغير مطابقة، وربط الكشف فقط في حالة التقديم على اختبارات الهيئة او التمديد للرخصة او التصنيف او إعادة التسجيل بعد ثلاث سنوات، فيما براء ساحة الهيئة من الشهادات المزورة لدى الممارسين الصحيين في مقر أعمالهم او شهادات الخبرة التي يحملونها.

وقال: نملك دليلا للشهادات التي تصنف وربطها بنجاح الاختبارات، لافتاً ان نوعية الاختبارات للممارسين آلية ولا دخل للعنصر البشري فيها مع نظام "ممارس".

وعن شهادات الجامعات المزورة اكد د. الصائغ انها من اختصاص وزارة التعليم ونطلب فقط التصديق عليها ومعادلتها من الوزارة، مطالبا الممارسين بسرعة ادخال بياناتهم في "ممارس".

ومن جانبه، قال عبدالله الزهيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة، ان الهئية تعاقدت مع شركة أمريكية لمتابعة الشهادات الصحية المزورة الصادرة من جميع انحاء العالم والتي تملك الشركة مكاتب فيها وتم ادخال كوبا الان فيما بقيت بعض الدول من ضمنها كوريا الشمالية خارج المتابعة.

وأضاف انه تم عقد اللقاء السادس بمديري الفروع في مختلف مناطق المملكة وعقد في فرع الهيئة في الخبر أمس، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات في نظام "ممارس" وهو النظام الالكتروني الجديد لإنجاز معاملات الممارسين الصحيين الذي تم إعادة تسجيل فيه حتى الان 28 الف ممارس صحي بمن فيهم ممن خارج المملكة، ثم استعراض اللقاء ابرز الانجازات والتحديات، كما تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بعمليتي التسجيل والتصنيف.