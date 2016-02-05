"المصريين الأحرار":العدد الأمثل لتشكيل أى ائتلاف لا يقل عن 15% من النواب

قال الدكتور أيمن أبو العلا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فى لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، إن الحزب كون أراءه وتصوراته حيال حق تشكيل الائتلافات داخل مجلس النواب، وفق ما جاء بالمادة 146 بالدستور المصرى، موضحاً أن العدد الأمثل لتشكيل أى ائتلاف بالبرلمان – حسب رؤية الحزب- لا يجب أن يقل عن 15% من الأعضاء.

وأوضح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فى لجنة إعداد مشروع اللائحة لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف الدائر داخل مجلس النواب على عدد الأعضاء المنضمين إلى الائتلاف، مشيرًا إلى أن هناك تباين فى الأرقام لم يحسم حتى الآن.