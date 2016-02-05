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الغربية تستضيف المؤتمر السنوى الرابع لجودة المؤسسات التعليمية.. السبت المقبل

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الغربية تستضيف المؤتمر السنوى الرابع لجودة المؤسسات التعليمية.. السبت المقبل الغربية تستضيف المؤتمر السنوى الرابع لجودة المؤسسات التعليمية.. السبت المقبل
تنظم الأكاديمية الدولية للقادة، يوم السبت المقبل المؤتمر السنوى الرابع لجودة المؤسسات التعليمية، للتعليم قبل الجامعى، والذى ستعقده تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية .

وأكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هناك عدة محافظات سوف تشارك فى هذا المؤتمر بالإضافة لمشاركة الجامعات، وعدد من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، كما سيتم عرض أول تجربة رائدة على مستوى الجمهورية فى مجال تطوير العملية التعليمية والمنشآت التعليمية، والتى تمت بالمشاركة المجتمعية ودون أى نفقات من خزانة الدولة، وهى تجربة واقعية لإثبات أن العمل الجماعى الجاد هو الأساس والطريق الصحيح للجودة المطلوبة فى كل المجالات .

وقال محسن دهشان مقرر عام المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو تغيير فكرة المجتمع ونظرته إلى جودة التعليم على أنه " روتينى "دون أن يكون هناك جودة حقيقية على أرض الواقع يشعر بها التلاميذ وأولياء الأمور وبالتالى المجتمع المصرى .

ودعا الدهشان إلى ضرورة مشاركة أعداد كبيرة من الباحثين والمهتمين بشأن العملية التعليمية وكيفية تدعيمها بمعايير جودة عالمية متناسبة مع الإمكانات المتاحة داخل المجتمع المصرى.

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مصر 365