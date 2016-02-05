الطماطم تسبب اضطراب الأمعاء فى بعض الحالات لمرضى التهابات القولون

الطماطم من الأطعمة التى تفيد الجسم بشدة، لأنها تحتوى على كم هائل من الحديد والفيتامينات، ومضادات الأكسدة الطبيعية والمعادن المفيدة.

ومع ذلك يؤكد الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى، أن للطماطم أضرارا خاصة على مرضى التهابات القولون المتكررة، فتناولها يثير القولون بشدة.

ويوضح الدكتور محمد حديثة أن الأمعاء غير القوية، قد تتهيج بسبب تناول المريض للطماطم وقشرتها، ناصحا المصابين بأعراض معوية شديدة، كالحرقة، والالتهاب والارتجاع بالتقليل من تناولها مشيرا إلى أن الطماطم تتسبب فى إثارة الأمعاء واضطراب الهضم لدى البعض لذا يعانى البعض بسبب تناولها من سهولة التبرز واضطرابات الإخراج.

وينصح أخصائى الجهاز الهضمى مرضى الأملاح والصديد والكلى بعدم تناول كميات كبيرة من الطماطم لأنها تزيد الأوكسيلات، والأملاح بشكل كبير، وتسبب مشكلات فى التبول كالحرقة والألم، ويجب تقليل نسب تناول الطماطم يوميا من خلال السلاطة فى شكلها الصريح، والابتعاد قدر الإمكان عن الطعام المسبك، المضاف إليه الطماطم.