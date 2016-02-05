بالصور..محافظ مطروح يجرى قرعة لاختيار 26 عاملا من المحافظة للعمل بالأزهر

أجريت قرعة علنية، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء الخميس، لاختيار 26 من أبناء مطروح المتقدمين لشغل وظيفة معاون خدمة بالأزهر الشريف، وذلك بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والشيخ نجيب صالح مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، وعدد من العمد والمشايخ أعضاء لجنة اختيار العاملين من أبناء مطروح، ضمن المسابقة لتعيين عدد من وظائف العمالة بالأزهر الشريف.

كان قد تم اختيار 26 عاملاً من خارج المحافظة وبعد تدخل محافظ مطروح ومطالبته بإعادة النظر فى المسابقة، حتى لا يحرم أبناء المحافظة من هذه الوظائف وبالتنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تم التأكيد على أحقية تعيين أبناء مطروح فى تلك المسابقة خاصة مع طبيعة المحافظة وحاجتها إلى تحقيق استقرار وظيفى وتوفير فرص العمل لأبنائها.

حيث تمت الموافقة على إعادة المسابقة بمطروح، لتعيين أبناء المحافظة تحت إشراف محافظ مطروح، من خلال لجنة للاختيار من بين المتقدمين.

حيث تم اختيار 26 من أبناء مطروح، على مدار يومين من خلال إجراء قرعة علنية من خلال تطبيق معايير الاختيار وتوفير حصة كل مدينة، من العمالة اللازمة وهى 14 موظفا بإدارة مرسى مطروح الأزهرية والتى تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة وعاملين بإدارة الحمام، كما تم اختيار 10 موظفين بإدارة الضبعة الأزهرية، والتى تضم مدينتى الضبعة والحمام بالإضافة إلى 18 موظفا تم اختيارهم ضمن مسابقة الأزهر الأولى من أبناء المحافظة.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لمن وقع عليهم الاختيار فى التعيين، وأشار إلى أنه سيتم اتباع هذا النهج فى كافة مسابقات التعيين التى تجرى على أرض المحافظة، تحقيقا للشفافية والحفاظ على حقوق أبناء مطروح، وأشاد بجهود لجنة الاختيار، وأكد سعيه المستمر لتحقيق المصلحة العامة للمحافظة وأهلها، مع العمل على توفير مزيد من فرص العمل من خلال تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات البترول العاملة على أرض المحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، سيتم الإعلان عنها قريباً.



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