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اليوم.. ختام دورة الغوص بنادى الرياضات البحرية بالغردقة

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اليوم.. ختام دورة الغوص بنادى الرياضات البحرية بالغردقة اليوم.. ختام دورة الغوص بنادى الرياضات البحرية بالغردقة
تختتم اليوم الجمعة، الجمعية المصرية للكشافة البحرية دورة الغوص المتخصصة (نجمة أولى) على مستوى محافظات وجه قبلى بنادى الرياضات البحرية بمدينة الغردقة.

انطلقت فعاليات الدورة الثلاثاء بمشاركة محافظات " البحرالأحمر وقنا والأقصر وسوهاج والمنيا وأسوان وأسيوط والفيوم وبنى سويف والوادى الجديد ' بواقع 3 مشاركين من كل محافظة بإجمالى 30 مشارك.

يشرف على الدورة محكمين أعضاء من الكشافة البحرية مسجلين مدربين فى الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

تقام الدورة تحت رعاية اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والذى سيختتم فعالياتها بتوزيع إفادة الحضور وشهادات التقدير لمن اجتاز الدورة وشهادة معتمدة من الاتحاد المصرى لرياضة الغوص والإنقاذ، وذلك مساء غدا الجمعة بنادى الرياضات البحرية بالغردقة

ويذكر أن الجمعية سبق وقد نفذت دورة غطس شارك فيها الفرق الكشفية من جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر ابريل الماضى ولنجاح الدورة بكافة المقاييس، بادرت جمعية الكشافة البحرية بتنفيذ الدورة الأولى لفرق الوجه القبلى، هادفة لتنفيذ دورة ثانية لفرق الوجه البحرى بمدينة الغردقة.

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مصر 365