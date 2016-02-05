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"مستقبل وطن" يستقر على إقامة معسكره السنوى فى البحر الأحمر

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"مستقبل وطن" يستقر على إقامة معسكره السنوى فى البحر الأحمر "مستقبل وطن" يستقر على إقامة معسكره السنوى فى البحر الأحمر
قال محمد عبد السلام عضو المكتب التنفيذى، والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية فى حزب مستقبل وطن، إن حزبه انتهى من الخطة التى أعدها لإقامة المعسكر السنوى للحزب، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن استقر على إقامة المعسكر فى قرية سياحة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات خاصة، أن الهدف الرئيسى من تلك المعسكرات التى يقيمها الحزب سنوياً هو خلق التواصل بين قيادات الحزب والأعضاء الجدد فى محافظات الجمهورية وإكساب الأعضاء الجدد الخبرات.

وأكد عضو المكتب التنفيذى والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية فى حزب مستقبل وطن، أنه من المقرر إقامة يوم لتنشيط السياحة وسيتم فيه دعوة كل هيئة المستثمرين بالبحر الأحمر فى قطاع السياحة.

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مصر 365