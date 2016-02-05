وزير القوى العاملة:سنقدم قانون العمل لمجلس النواب عقب تلقى الملاحظات عليه

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال زيارته للدقهلية على هامش توزيع جوائز ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية فى الغرفة التجارية بالمنصورة، والذى حضره حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وأحمد رعب رئيس الغرفة التجارية، ووائل علام وكيل وزارة القوى العاملة، أن الوزارة سوف تقدم قانون العمل لمجلس النواب بعد تلقى الملاحظات من جانب العمال وأصحاب الأعمال على القانون.

وأشار جمال سرور إلى أن الوزارة مستعدة لتلقى كافة الملحوظات بهذا الشأن، مضيفاً "قمنا بدعوتهم لاجتماع بالوزارة من أسبوع ولكنهم تخلفوا لأسباب خاصة بهم، وعندما نصل للصياغة النهائية سيتم عرضه على مجلس النواب"، مطالباً كافة المواطنين بالتقدم بأوراقهم لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وذلك من خريجى الجامعات والحاصلين على المؤهلات أو المهنيين، وكذلك بالنسبة للمعوقين والأقزام وسيتم توجيهم للأعمال المناسبة لهم.

وبالنسبة للربط الإلكترونى بين الوزارة والمديريات التابعة لها، أضاف سرور "تم بالفعل الربط مع 15 مديرية بالمحافظات، ومازال العمل جارى للربط مع 12 مديرية أخرى، وسوف ننتهى تباعاً"، موضحاً أن الربط الإلكترونى سيوفر آلية لامركزية فى كافة المحافظات.