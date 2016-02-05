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ضبط قائد سيارة يبيع للمواطنين لحوم فاسدة بميدان السيدة عائشة

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ضبط قائد سيارة يبيع للمواطنين لحوم فاسدة بميدان السيدة عائشة ضبط قائد سيارة يبيع للمواطنين لحوم فاسدة بميدان السيدة عائشة
القت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على قائد سيارة متجول بيبع لحوم فاسدة بميدان السيدة عائشة دائرة قسم الخليفة و حرر محضر بالواقعة

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب سيارة يتجول بميدان عائشة ويقوم ببيع لحوم فاسدة للمواطنين و على الفور انتقلت قوة امنية الى المكان وتم ضبطه و بحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وذلك بناء على تقرير للجنة من مديرية الطب البيطرى ومفتيشى الأغذية، و ضبط بحوزته 259 "مفروم لحوم، مقطعات لحوم" فاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

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مصر 365

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