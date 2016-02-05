ضبط قائد سيارة يبيع للمواطنين لحوم فاسدة بميدان السيدة عائشة

القت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على قائد سيارة متجول بيبع لحوم فاسدة بميدان السيدة عائشة دائرة قسم الخليفة و حرر محضر بالواقعة

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب سيارة يتجول بميدان عائشة ويقوم ببيع لحوم فاسدة للمواطنين و على الفور انتقلت قوة امنية الى المكان وتم ضبطه و بحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وذلك بناء على تقرير للجنة من مديرية الطب البيطرى ومفتيشى الأغذية، و ضبط بحوزته 259 "مفروم لحوم، مقطعات لحوم" فاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .