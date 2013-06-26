إحراق أتوبيسات الإخوان في اشتباكات المنصورة

أشعل مجموعة من الغاضبين النيران داخل محال زاد التابعة لخيرت الشاطر بشارع مشعل ببورسعيد في المنصورة، وذلك أثناء اشتباكات الإخوان والثوار بشارع بورسعيد بعد إصابة العشرات، وقاموا بتكسير محتوياتها بالكامل وإتلاف محال الإخوان.

بينما قام المتظاهرون بإحراق أتوبيس نقل ركاب للأفراد تابع لجماعة الإخوان المسلمين، أمام مسجد الجمعية الشرعية.

فيما قالت حركة تمرد علي صفحتها علي “فيس بوك” : إن ما حدث هو مفتعل من قبل جماعة الإخوان المسلمين لإجهاض تظاهرات الثوار، وجرهم إلى مشاكل داخلية حتى ينسوا الهدف الأساسى وأن المعركة سببهاجماعة الإخوان المسلمين.