فيصل بن خالد يوجه بعلاج القحطاني في الخارج

أبها - يحيى الشبرقي

تكفل أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعلاج حالة الشاب عبدالكريم القحطاني الذي يعاني من "شلل نصفي" نتيجة حادث مروري على حساب سموه الخاص في أحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة .

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير والمتحدث الرسمي للإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت إن توجيهات صدرت من الأمير فيصل بن خالد للمختصين في مكتبه باختيار المرفق الطبي الأفضل والمتمكن في علاج الحالة بإذن الله، مؤكدا أن الفريق بدأ تواصله أمس لتحديد الوجهة التي سينتقل إليها المريض لاستكمال رحلة علاجه.

ودعا الشاب "القحطاني" أثناء استقبال الأمير له صباح امس بالإمارة، المولى عز وجل أن يجزي الأمير فيصل بن خالد خير الجزاء على موقفه الإنساني مع حالته والتي هي ليست بغريبة على سموه في علاج المرضى ومساعدة المحتاجين ومد يد العون للمعسرين. وكانت قناة الإخبارية قد بثت تقريراً تلفزيونياً يحكي معاناة القحطاني عبر برنامج الراصد.