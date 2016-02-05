الحملات الأمنية بجازان: ضبط 60 مخالفاً

جازان- علي المدخلي

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز الداير وفيفا، وإدارة أمن الطرق من ضبط عدد من المخالفين وكميات من حبوب الكبتاجون المخدرة والقات، وذلك استمرارا لحملاتها اﻷمنية في تعقب المخالفين والمهربين وإحباط مخططاتهم.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم محمد الحربي، أن شرطة محافظة بني مالك نفذت يوم أمس حملة أمنية لتعقب المخالفين بالمنطقة الجبلية أسفرت بفضل الله عن القبض على 60 مخالفا من المتسللين الافارقة، كما قبضت شرطة محافظة فيفا على أفريقي عثر بحوزته على كميه من حبوب الكبتاجون المخدرة. وأضاف الحربي، أن رجال اﻷمن بقوة أمن الطرق بالمنطقة تمكنوا من كشف حيلة مهرب آسيوي حاول تهريب 950 حزمة من القات المحظور وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير. مؤكدا إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص. من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي رئيس اللجنة الأمنية شكره للفرق القابضة، مؤكدا استمرار الحملات اﻷمنية لضبط المخالفين والمهربين وإحباط مخططاتهم، وفقا لتوجيهات أمير المنطقة وبمتابعة من مدير اﻷمن العام.