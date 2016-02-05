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أمانة المدينة تغلق مطعماً للمأكولات المصرية

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أمانة المدينة تغلق مطعماً للمأكولات المصرية أمانة المدينة تغلق مطعماً للمأكولات المصرية
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دجاج ولحوم فاسدة (عدسة فايز/ المطيري)

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

    اغلقت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة مطعماً شهيراً للمأكولات المصرية بنطاق بلدية العوالي، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة م. محمد بن عبدالله سليهم ان عمليات التفتيش تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية سلامة الغذاء المقدم لأهالي وزوار المدينة المنورة. وأشار الى أن الفرق الرقابية بالأمانة ضبطت مطعماً شهيراً للمأكولات المصرية لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية، وتشمل "مخالفة المبنى، ومخالفة التجهيزات وشروط النقل والتخزين، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين، وكذلك مخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وعدم وضع التواريخ على المواد الغذائية المجهزة.

من جانبه أكد مدير إدارة مراقبة الأغذية محمد احسان عبده انه نتج عن ذلك اتلاف أكثر من 1200 كلغم من المواد الغذائية واللحوم. وتم إغلاق المطعم، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية.

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