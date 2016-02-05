ترقية المطوع إلى رتبة عميد

جدة - ضيف الله المطوع

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد عبدالرحمن بن عبدالله المطوع مساعد مدير جوازات مكة المكرمة إلى رتبة عميد وقد عبر العميد المطوع عن اعتزازه البالغ لهذه الثقة الكريمة التي عدها وسام فخر يعتز به وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي.