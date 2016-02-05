عرض فتاة دار الأيتام ضحية الاغتصاب بـ"أكتوبر" على الطب الشرعى

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة بسرعة ضبط واحضار "محمود.ع" 35 سنة اخصائى اجتماعى والمتهم باغتصاب الطالبة "دعاء.ع" فى العقد الثانى من عمرها من نزلاء دار أيتام "ليلة القدر" بمدينة السادس من أكتوبر، كما أمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وإفادة النيابة بتقرير وافً عن حالتها.

وكانت النيابة قد استمعت أمس الخميس إلى أقوال مديرة الدار، والتى أفادت أن المتهم كان يطالع أوراق الفتايات، وأثناء فحص ملفاتهن وقعت يداه على ملف الفتاة الضحية، واكتشف أنها كانت قد تعرضت لاعتداء جنسى من أحد الطلاب من زملائها منذ مدة زمنية كبيرة، ولذلك حاول إغوائها بعدما ظن أنها ستكون صيداً سهلاً بالنسبة له.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بتعرض "د.ع" 22 سنة طالبة ومقيمة بدار أيتام لعملية تعدى جنسى من قبل أحد الموظفين بالدار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالتحرى ثبتت صحة الواقعة.