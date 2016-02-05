أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"السياحة" تطالب الشركات بمراجعة حساباتها المالية مع وكلائها السعوديين

Google+ Print
"السياحة" تطالب الشركات بمراجعة حساباتها المالية مع وكلائها السعوديين "السياحة" تطالب الشركات بمراجعة حساباتها المالية مع وكلائها السعوديين
طالبت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور خالد المناوى، كافة الشركات المنفذة لرحلات العمرة، بضرورة مراجعة الحسابات المالیة للعلاقات التجاریة مع وكلائهم السعودیین، بصفة شهریة ومطابقتها واعتمادها من الطرفین أولا بأول، على أن یكون ذلك من خلال المستندات المعتمدة بین الطرفین، حتى یتم تقدیمها لأى جهة فى حال حدوث أى خلاف بين الطرفين.

وقالت الغرفة فى الإخطار المرسل لأعضائها، إنه تلاحظ عند مراجعة الشكاوى المتداولة بین الشركات المصریة والشركات السعودیة، عدم وجود مستندات مؤیدة لقوائم الحسابات المالیة بین الطرفین، وكذا عدم مطابقة الحسابات ومصادقتها بینهما أولا بأول، الأمر الذى یحدث حالة من النزاع بین الطرفین، إضافة إلى ضیاع الحقوق وعدم القدرة على الفصل فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365