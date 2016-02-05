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لجنة المسابقات: الأمن منع خوض القمة على ملاعب القاهرة باستثناء بترو سبورت

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لجنة المسابقات: الأمن منع خوض القمة على ملاعب القاهرة باستثناء بترو سبورت لجنة المسابقات: الأمن منع خوض القمة على ملاعب القاهرة باستثناء بترو سبورت
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الأمن رفض منذ بداية مسابقة الدورى العام أن تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على أى ملعب من ملاعب القاهرة، باستثناء، استاد بترو سبورت.

وأوضح عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية أن الأهلى لم يطلب خوض مباراة القمة على استاد برج العرب، إلا أن الظروف الأمنية فرضت عليه اللعب داخل القاهرة على بترو سبورت فقط، مما أجبره على الموافقة على خوض اللقاء على استاد برج العرب.

وطالب رئيس لجنة المسابقات من مسئولى الأندية التحلى بالوعى الأمنى، وإدراك أن اختيار الملعب جاء وفقاً لمراعة الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد، مؤكداً أن المارد الأحمر من حقه اختيار الملعب الذى يرغب فى خوض اللقاء عليه، نظراً لكونها مباراته، بشرط أن يتم الموافقة الأمنية على تلك الاختيارات.

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مصر 365