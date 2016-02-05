ولي عهد الشارقة يطّلع على إنجازات ومشروعات «دائرة التخطيط»

اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على إنجازات ومشروعات الخطة الاستراتيجية المستقبلية لدائرة التخطيط والمساحة وأنشطتها الخدمية التي تقوم عليها وآلية تنفيذها ومجمل الخدمات التي تقدمها للجمهور، وذلك في إطار خططها التي تعنى بالتطوير الممنهج لمدن ومناطق الإمارة والعمل على توفير المزيد من سبل الراحة والاستقرار المعيشي للمواطنين والمقيمين بإمارة الشارقة على حد سواء وتفعيل كافة المبادرات والخطط الخدمية للمراجعين بمختلف الفروع.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسموه لدائرة التخطيط والمساحة رافقه خلالها سعادة سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي حيث كان في استقبال سموه المهندس صلاح بطي بن بطي المهيري رئيس الدائرة والمهندس خالد بن بطي مدير الدائرة والسادة مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة.

واستهل سمو ولي العهد زيارته بتفقد إدارات وأقسام ومراكز خدمة العملاء والخدمة الذاتية والمعاملات والاستعلامات واستمع من حمد العويس مدير مركز خدمة العملاء إلى شرح واف حول آخر التطورات والمستجدات التي أضافتها الدائرة إلى قوالبها الخدمية وطواقم العمل بها لتوجيه المراجعين إلى أقصر الطرق والآليات التي تحقق خدمة سريعة ومتقنة لهم وتطوير البرامج المعمول بها في مركز خدمة العملاء الإلكترونية والخدمات الذكية وتوفير خدمات داخل مبنى الدائرة لتسهيل وتسريع إنجاز وتوجيه المتعاملين إلى الإدارات المختلفة والإجابة عن استفساراتهم وإنجاز معاملاتهم.

كما تعرف سموه على أحدث الأساليب في التعامل وكيفية الرد على الجمهور من خلال النظم والبرامج المعمول بها وكذلك اطلع سموه على مكتب خدمة النساء بما يعطي خصوصية لهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

كما اطلع على ما استجد من مشروعات في الإدارة منها مشروع الجيود والذي يعتمد على تطوير المراجع المساحية ورفع دقة البيانات المساحية ومشروع تطوير الكوادر البشرية والذي يعتمد على تأهيل الكوادر البشرية لاستخدام أحد البرامج المساحية وخدمة أهداف الخطة الاستراتيجية مما انعكس في إنجازات الإدارة إلى /‏ 30 /‏ ألف معاملة سنويا.