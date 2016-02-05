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حامد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع مسؤولين في الهند

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حامد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع مسؤولين في الهند حامد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع مسؤولين في الهند

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي قمة الهند للاستثمار التي عقدت أمس في العاصمة نيودلهي بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من دول العالم والصناديق السيادية العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال العالميين، وبحث سموه خلال حضوره القمة مع عدد من الوزراء والقيادات في الهندية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين ومحاور القمة حول الاستثمارات في العديد من القطاعات الأساسية.

وأكد سموه أهمية القمة التي تسلط الضوء على أهم قضايا الاستثمار ومستقبلها الواعد في الهند.

والتقى سموه ارون جيتلي وزير المالية الهندي على هامش القمة وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والهند والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها وبشكل خاص في مجال الاستثمارات المشتركة، خاصة وأن البلدين يمتلكان من المقومات والبيئات الاستثمارية ما يمكنهما من استيعاب المزيد من الشراكات الاقتصادية الناجحة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا والمواضيع المعنية بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تهم البلدين. وحضر القمة أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وعدد من المسؤولين.

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