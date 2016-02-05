حاكم الشارقة يشكّل المجلس الاستشاري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم رقم 12 لسنة 2016 على أن يشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فصله التشريعي الـ 9 من محمد عبيد الشامسي وثاني هزيم السويدي وعبدالله دعيفس المهيري ومحمد جمعة الشويهي وحمد سالم أجتبي وخليفة محمد بوغانم السويدي وخولة عبدالرحمن الملا ووحيدة عبدالعزيز محمد وأحمد حسين بوكلاه وجاسم محمد البلوشي وشاهين اسحاق المازمي ومحمد عمر الدوخي عن مدينة الشارقة، وعن الحمرية كل من فاطمة علي المهيري وجمعة عبيد الشامسي وعن الذيد كل من محمد سالم بن هويدن الكتبي وصالح القابض الطنيجي والدكتور خليفة بن دلموج ونورة محمد بن خليف الطنيجي ومحمد عبدالله بن نومة الكتبي وعبدالله محمد المسافري وعن البطائح كل من عوض مصبح عبيد وبطي خلفان بن سرور الكتبي وعن المليحة كل من خليفة حميد تميم الكتبي ومحمد سلطان خصوني الكتبي وعن المدام كل من عبدالله مطر الكتبي وسعيد معضد بن هويدن الكتبي وخليفة شامس علي الكعبي ومحمد حمد المنصوري، وعن كلباء كل من خالد علي الغيلي الزعابي وسالم خميس المزروعي وعايشة رضا البيرق وعبدالله ميرزا عبدالنبي وأيمن عثمان سليم باروت ومحمد عيسى الدرمكي.

وعن خورفكان كل من عبدالله إبراهيم عبدالله وعبدالله صالح النقبي وعبدالعزيز سالم النعيمي وهيام محمد الحمادي وراشد سعيد الهناوي النقبي وأحمد عبدالله الجراح وعن دبا الحصن كل من عبدالله محمد سبيعان الطنيجي وسلطان عبدالله الشرقي الظهوري وعذراء سالم الريامي وراشد خلفان الغول السلامي.

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن تعديل القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونصت المادة الأولى للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2016 على أن يستبدل نص المادة رقم 3 من القانون رقم 3 لسنة 1999 المشار إليه، بالنص التالي: يتكون المجلس الاستشاري من 44 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري، ويعين الحاكم نصفهم الآخر.

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