بالصور..مدير أمن مطروح يعقد اجتماعات بمأمورى الأقسام ورؤساء المباحث والعمد

عقد اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، اجتماعين الأول بقسم شرطة برانى مع مأمورى ورؤساء مباحث أقسام المراكز، لمناقشة الأوضاع والأداء الأمنى، مع التشديد على ضرورة اليقظة التامة والمتابعة الدورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر، لما له من أثر إيجابي للارتقاء بالمنظومة الأمنية.

كما مر على جميع قوات قسم شرطة برانى، لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة والتأكيد عليهم بالإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت.

وكان الاجتماع الثانى لمدير أمن مطروح، يرافق عدد من قيادات المديرية مع عمد ومشايخ وعواقل مطروح بقسم شرطة برانى، وتناول اللقاء عددا من المواضوعات والمقترحات الهامة التى تخص متابعة الحالة الأمنية، كما تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر بين مأمورى الأقسام والإدارات مع العمد والمشايخ للوقوف على ما قد يخل بالصفو والأمن العام.



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