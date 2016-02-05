بالصور.. منظمة حقوق الإنسان بجنوب سيناء تكرم مدير المباحث الجنائية

قامت منظمة حقوق الإنسان والتنمية بجنوب سيناء برئاسة فاطمة طلعت المدير التنفيذى للمنظمة، ووفد من جميع مدن محافظة جنوب سيناء، ضم عصام صبحى عيد المستشار الإعلامى للمنظمة، عصام الدين حسين سليمان اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أحمد سمير عضو اللجنة العليا للشباب، رحاب على عبد الله اللجنة العليا للفتيات، إيمان محسن محمد مسئولة السيدات بأبو زنيمة، إيمان أبوزيد اللجنة العليا للفتيات بأبو رديس، مرمر أحمد عبد العزيز اللجنة العليا بأبوزنيمة، بتكريم العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء لتميزه بالأداء الراقى والمجهود الوفير وقيادته الحكيمة وحسن تعامله مع الضباط والأفراد.

ورحب العميد أحمد فاروق القرن بأعضاء المنظمة، وتقدم لهم بعميق الشكر وأثنى على هذه اللفتة التى لا تقارن بمال، قائلا، إن شهادة التقدير التى قدمتها المنظمة الدولية المصرية لحقوق الإنسان بمثابة أغلى هدية تلقيتها من الشعب المصرى وسترفع من روحنا المعنوية وتزيدنا إصرارا على بذل أقصى الجهد، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين والسائحين بجنوب سيناء.

وأكد أن رجال الشرطة فى مصر مشروع شهيد من أجل أن تعيش بلدنا العزيزة ونوفى لها ماقدمته لنا.

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