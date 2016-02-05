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رسميا.. النني جاهز لمواجهة أرسنال أمام برشلونة

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رغم خسارة الزمالك من الإسماعيلي إلا أنه خرج بمكسب واحد في مواجهة الفريقين ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الجولة السادسة.. عودة أحمد توفيق.

ولعب توفيق في خط الوسط لتعويض إصابة طارق حامد الغائب بعد إصابته في مباراة سموحة. وجاوره إبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف.

ويغيب توفيق عن المشاركة مع الزمالك بسبب استدعائه من القوات المسلحة لقضاء فترة تجنيده، إذ لعب ثلاث مباريات فقط هذا الموسم قبل لقاء الإسماعيلي.

لكن أرقامه التي يستعرضها FilGoal.com توضح أن توفيق هو مكسب الزمالك الوحيد من خسارته أمام الإسماعيلي 1-0.

وتوضح إحصائيات توفيق عبر موقع Korastats.. أن اللاعب قام بـ19 استخلاص للكرة كأعلى لاعب بين الفريقين ليس الزمالك فقط.

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ليس هذا فحسب وإنما كان صاحب أعلى نسبة وأكثر عدد في التمرير السليم بين أقرانه بواقع 72 تمريرة صحيحة مقابل سبعة فقط خطأ.

وتوضح خريطة اتجاهات تمريرات أحمد توفيق أن 11 فقط كانوا للخلف من إجمالي 72 تمريرة، وهو معدل رائع لبدء الهجمة بشكل صحيح.

وتمثلت نسبة تمريراته الأمامية 34% من إجمالي التمريرات.

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وارتكب أحمد توفيق ثلاثة أخطاء ولم يحصل على أي خطأ من لاعبي الدراويش.

ومع استعداد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسع من فبراير، فتظل عودة توفيق مهمة لدعم وسط الفريق الأبيض في الدربي.

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