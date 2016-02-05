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تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 30 كيلو حشيش 15 يوما

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تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 30 كيلو حشيش 15 يوما تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 30 كيلو حشيش 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عاطلين تاجرا فى المخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة منشأة ناصر .

وقررت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار أحمد سمهان ، فى وقت سابق ، بحبس تاجرى مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج كميات كبيرة من الحشيش على عملائهما، حيث تم ضبطهما أثناء استقلاهما دراجة بخارية وبحوزتهما 30 كيلو حشيش.

واعترفا المتهمان خلال تحقيقات النيابة بأنهما كانا فى طريقهما لترويج تلك المخدرات على عملائهما بواسطة الدراجة البخارية.

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها قيام كل من "إسلام ع أ" 35 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة العرب، و"حسن ك ح" 27 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة العرب، بالاتجار فى المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة منشأة ناصر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية تحمل أرقام أ ط د 4729 "ملك الأول"، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 30.500 كيلو، ومبلغ مالى 5200 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويج تلك المخدرات على عملائهما بواسطة الدراجة البخارية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 248 لسنة 2016 جنح منشأة ناصر، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بما سبق

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مصر 365