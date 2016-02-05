في_القمة – تحدي إسلام الشاطر: (3) التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

"أتوقع أن يبدأ ماليك إيفونا أساسيا في مباراة الزمالك".. هكذا يتوقع إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية لـFilGoal.com.

تحدي الشاطر، يخوضه نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق مع FilGoal.com وبشراكة Itfarrag.com.

سنسأل الشاطر 10 أسئلة.. وسيجيب عنها جميعا. مع كل إجابة صحيحة سيحصل على نقطة وهكذا.

أنت أيضا كقارئ سنوجه لك السؤال. وستجيب عنه. وصاحب أكبر عدد من النقاط سيفوز بقميص فريقه المصري المفضل.

هذه هي الحلقة الثالثة..

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ماذا تتوقع لتشكيل الأهلي؟

يجيب الشاطر "عمرو السولية لن يلعب مباراة الزمالك.. صعب أن يشارك أساسيا لكن قد يكون تبديل في طريقة لعب زيزو".

"السولية لاعب خبرة ويستطيع تحمل الضغوطات التي ستقع عليه إن شارك في جزء من المباراة".

"أتوقع أن يبدأ رمضان صبحي على اليسار ووليد سليمان على اليمين ومعهما مؤمن زكريا".

* تم تسجيل الفيديو قبل إصابة وليد سليمان لكن إسلام الشاطر قرر اختيار جون أنطوي ليبدأ بدلا من وليد.

"المهاجم الأساسي هو ماليك إيفونا، وأنطوي هو رقم أثنين.. وعماد متعب وعمرو جمال هما في نفس المستوى".

"قلب دفاع الأهلي رامي ربيعة وأحمد حجازي، وعلى اليسار يأتي صبري رحيل وعلى اليمين يوجد مشكلة، لأن أحمد فتحي تحسن مؤخرا ومحمد هاني متألق في المباريات الأخيرة.. وهنا أميل لصاحب الخبرة وهو أحمد فتحي".

"أتوقع التشكيل: شريف إكرامي – أحمد فتحي – صبري رحيل – أحمد حجازي – رامي ربيعة – حسام غالي – حسام عاشور – رمضان صبحي – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – ماليك إيفونا".

"لا أفضل مشاركة عبد الله السعيد وصالح جمعة معا، لكني سأختار الدفع بالسعيد أساسيا".

#في_القمة - تحدي الشاطر – (1) هل يسجل الأهلي في الزمالك مع أول 10 دقائق؟

#في_القمة – تحدي إسلام الشاطر: (2) الزمالك لن يسجل في الأهلي أول 10 دقائق