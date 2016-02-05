أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طاهر: نبحث عن مدرب أجنبي يليق بالأهلي.. والمقابل المادي ليس مشكلة

Google+ Print
طاهر: نبحث عن مدرب أجنبي يليق بالأهلي.. والمقابل المادي ليس مشكلة طاهر: نبحث عن مدرب أجنبي يليق بالأهلي.. والمقابل المادي ليس مشكلة

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن هناك معايير وشروط محددة موضوعة سلفا كأساس لاختيار المدير الفني الأجنبي.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي خلفا لجوزيه بيسيرو الذي رحل لتدريب بورتو البرتغالي.

وقال طاهر في تصريحات صحفية: "المقابل المادي لن يكون عائقا أمام التعاقد مع مدرب يليق باسم الأهلي وإنجازاته كبطل للقرن والنادي الأكثر تتويجا بالبطولات".

وأضاف "ملف المدرب يأتي في أولويات مجلس الإدارة في ظل التدعيمات القوية التي ساعدت على بناء فريق جديد للكرة قادر على تحقيق طموحات جماهير الأهلي العريضة في المرحلة المقبلة".

"التعاقد مع مدرب أجنبي قوي يحتاج للتروي وعدم الاستعجال لضمان حسن الاختيار، خاصة أن المفاوضات جارية مع العديد من المدربين الأجانب من أصحاب الأسماء الكبيرة التي تنتمي لمدارس متعددة ومختلفة".

وشدد طاهر "المفاضلة بين المدربين جارية لاختيار الأنسب والأفضل للأهلي في المرحلة المقبلة التي نواجه فيها تحديات كبيرة".

وأكد "نهتم في مجلس الإدارة أن يكون المدير الفني قادر على قيادة الأهلي لمنصات التتويج الإفريقية خاصة دوري الأبطال وكأس العالم للأندية لتحقيق طموحات الجماهير على كل المستويات المحلية والقارية".

وأتم "نسعى لإغلاق ملف المدرب خلال الأيام المقبلة مع كامل تقديرنا لدور زيزو في قيادة الفريق ببطولة الدوري ووصوله للقمة بفارق أربع نقاط عن الزمالك.. وهو مؤشر يدل على نجاح منظومة الكرة في ظل الدعم المادي والفني الكبير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع