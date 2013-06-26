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فرح بسيسو إلى الدراما من جديد بعد ثلاث سنوات من الغياب

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فرح بسيسو إلى الدراما من جديد بعد ثلاث سنوات من الغياب فرح بسيسو إلى الدراما من جديد بعد ثلاث سنوات من الغياب

بعد غياب دام ثلاث سنوات عن الدراما السورية والعربية، تعود الفنّانة ومقدّمة البرامج فرح بسيسو لتطلّ على جمهورها، في شهر رمضان المبارك، من خلال مسلسلين جديدين.
وتطلّ بسيسو في المسلسل اللبنانيّ العربيّ المشترك "لعبة الموت" الذي كتبت نصّه ريم حنا، ويقوم بإخراج الليث حجو، فيما بطولته للفنان السوري عابد فهد والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.
كذلك تشارك بسيسو كضيفة في مسلسل "صبايا" في جزئه الخامس. والعمل عن نص نور شيشكلي، ومن إخراج محمود الدوايمة، ومن بطولة عدد من الفنانات اللبنانينات والسوريات والخليجيات.
يُشار إلى أنّ آخر مسلسل شاركت فيه بسيسو كان عام 2010، وهو مسلسل "كليوباترا"، من بطولة سلاف فواخرجي، ومن إخراج وائل رمضان.

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