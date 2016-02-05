"تعليم مفتوح القاهرة":تحرير 812 محضر غش فى الأسبوع الأول من الامتحانات

قال الدكتور السيد تاج الدين مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إنه تم تحرير 812 محضر غش للطلاب الذين حاولوا الغش خلال فترة الامتحانات التى بدأت بداية الأسبوع الجارى، مؤكداً على توفير خدمات طبية بكل مبنى تجرى به الامتحانات، وكذلك توافر لجان خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

وأضاف تاج الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب الغشاشين يخضعون لمجلس تأديب قد تصل عقوبته للفصل النهائى، مشيراً إلى أن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، كلف بأن يأخذ كل دارس حقه فى التحقيق مع تأكيد حساب المخطئين، وأن كل طالب يحق له التظلم أمام مجلس تأديب استئنافى، مؤكداً أن عدد حالات الغش انخفضت عن التيرم الماضى، نظراً لأن الدراسين شعروا بجدية الجامعة فى مواجهة الغش وتطبيق القواعد بشكل صارم.

ومن جانبه، كان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قد أكد فى تصريحات سابقة على انتظام سير عملية الامتحانات على الوجه الأكمل دون معوقات، موجهاً بضرورة توفير جميع الخدمات سواء للدارسين أو الملاحظين.