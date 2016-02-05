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حادث مروع بنفق الهرم بالجيزة يتسبب فى شلل مرورى

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حادث مروع بنفق الهرم بالجيزة يتسبب فى شلل مرورى حادث مروع بنفق الهرم بالجيزة يتسبب فى شلل مرورى
توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بداخل نفق الهرم، بسبب اصطدام سيارة أجرة "تاكسى" بـ"توك توك"، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية عالية أمام المتجه من الهرم وفى طريقه إلى ميدان الجيزة، وانتقل رجال المرور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة بنفق الهرم بوجود اختناق مرورى بسبب ارتطام تاكسى بـ"توك توك"، وتم الدفع برجال المرور بصحبتهم "ونش" لرفع حطام الحادث، وتنظيم حركة السيارات بالنفق بعدما توقفت بالكامل، ويقوم رجال المرور بتسيير حركة السيارات.

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