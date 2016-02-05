رئيس هيئة قناة السويس:عبور 274 سفينة الأسبوع الماضى بحمولة 15.7 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من السبت وحتى أمس الخميس عبور 274 سفينة، بحمولة 15 مليون و700 ألف طن بضائع متنوعة فى الاتجاهين، وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 132 سفينة بحمولة 7.3 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 142 سفينة بحمولة 8.4 مليون طن.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 53 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، حيثث عبرت من الشمال 27 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات المالطية JEBEL ALI بحمولة 146 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى السعودية، كما عبرت من الجنوب 26 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO NETHERLANDSبحمولة 160 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الأحد شهدت القناة عبور45 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور18 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAERSK MARIEبحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و700 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأكدت التقارير على أن قناة السويس شهدت الاثنين عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EDITH MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى سيرلانكا، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب السفينة الدنماركية أيضا EVALYN MAERSK بحمولة 171 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الثلاثاء عبور57 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانيةCMA CGM KERGUELEL بحمولة 181 ألف طن قادمة من مالطا، ومتجهة إلى الإمارات العربية، وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب السفينة السنغافورية ABL VAMVA بحمولة 159 ألف طن.

> وتابعت التقارير الملاحية، أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 41 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 14 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARY MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و900 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية ALDAHMA بحمولة 198 ألف طن.

كما عبرت قناة السويس أمس الخميس 36 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور19سفينة بحمولة مليون طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية VHALASFA HELLAS بحمولة 153 ألف طن قادمة من ميناء روتردام ومتجهة إلى ماليزيا

وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 900 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاوياتCSCL STAR التى ترفع علم هونج كونج بحمولة 157 ألف طن.