"المصرى الديمقراطى": ربما نرسل خطاب رسمى للرئاسة لتبنى مبادرة الحزب

قال تامر النحاس أمين التنظيم بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه لم يتواصل مع أى من الأحزاب السياسية بشأن المبادرة التى أطلقه، موضحا " ربما نرسل خطاب رسمى من الحزب موجه لرئاسة الجمهورية لتبنى المبادرة".

وأوضح أمين التنظيم بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المبادرة التخلص من الاحتقان والوصول لعدالة اجتماعية ناجزة، وكان من المفترض أن تدعم الرئاسة المبادرة لأن هدفنا مصلحة الوطن.

ويشار إلى أن حزب المصري الديمقراطى طرح مبادرة مكونة من 10 بنود لحل مشكلات مصر ويطالب الرئاسة بتبنى حوار مع الأحزاب والقوى السياسية والنقابات لمواجهة الاستقطاب.

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