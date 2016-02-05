الشرقية تستعد لتشييع جثمان الضابط محمود إمام شهيد السلوم

يستعد أهالى الشرقية لتشييع جثمان الشهيد النقيب محمود محمد إمام، والذى استشهد خلال تأدية واجبة الوطنى على الحدود الغربية ناحية السلوم، حيث اتشحت قرية نوار حنا بمركز الزقازيق، مسقط رأس الشهيد بالسواد، وعمت الأحزان القرية بعد نبأ استشهاده.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية صباح اليوم الجمعة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان عن الدائرة.

وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى أعلن أن عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الاتجاه الاستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم القضاء على اثنين من المهربين والقبض على اثنين آخرين، وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات استشهد ضابط وضابط صف من أبطال القوات المسلحة، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كل الاتجاهات الاستراتيجة للدولة.