مجلس جامعة سوهاج ينعقد الأسبوع القادم لمناقشة أوضاع الدراسة بالجامعة الجديدة

أكد أعضاء مجلس جامعة سوهاج برئاسة د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة، فى تصريح لهم أن المجلس سوف ينعقد فى مطلع الأسبوع القادم لمناقشة وضع الدراسة فى الجامعة الجديدة، وكيفية التأكد من تامين وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى الانتقال للجامعة فى حالة غلق الطريق لإصلاح الكوبرى.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه قد تم تكليف لجنة من كلية الهندسة برئاسة د. أحمد قاسم عميد الكلية لمتابعة التحويلة الجديدة التى بدأ العمل بها أمس للمرور عليها حتى الانتهاء من تصليح الكوبرى، والتى أمر بعملها د. أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء احمد أبو الفتوح مدير الأمن تسهيلا على الطلاب والعاملين بالجامعة الجديدة .

جديراً بالذكر أن اغلب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة قد ذكرت اسم الطريق، بطريق الجامعة الجديدة، وهذا على غير الواقع حيث أن هذا الطريق يحمل اسم طريق مدينة سوهاج الجديدة، ولا دخل للجامعة به على الإطلاق .