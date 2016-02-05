بالصور.."تعليم كفر الشيخ" تكرم أوائل الشهادات والموهوبين على مستوى الجمهورية

كرمت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أوائل الشهادات "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة علمى علوم وعلمى رياضة ، والثانوية العامة القسم الأدبى، والتعليم الفنى الصناعى" والحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية والموهوبين.

وقال الدكتور علاء جودة مدير عام إدارة سيدى سالم التعليمية، إن فريق الكشافة بمدرسة أبو غنيمة التجارية حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفى المقال حصلت مدرسة سيدى سالم الثاوية على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفى المناظرات حصلت مدرسة تيدا تعليم أساسى على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفى العروض الرياضية حصلت مدرسة سيدى سالم التجارية بنات على المركز الثانى، وفريق الكشافة بمدرسة أبو غنيمة الإعدادية المهنية حصل على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، ورياض الأطفال بمدرسة رفاعة الطهطاوى حصل على المركز الثانى، ومكتبات مدرسة أبو غنيمة الإعدادية بنات حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وأضاف جودة، أن وكيلة الوزارة كرمت 96 من أوائل الشهادات المتعددة والموهوبين من طلاب مدارس إدارة سيدى سالم التعليمية.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، إن تكريمها للمتفوقين والنابغين شرف لكل مسئول فى التربية والتعليم، ولابد من تعليم القيم لهؤلاء الطلاب، وأن يحرص المعلم أن يكون قدوة لهم.



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