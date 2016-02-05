محافظ الفيوم: مليون جنيه لتحديث معدات الإنقاذ البرى بالمحافظة

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم، بأنه تقرر تخصيص مبلغ مليون جنيه، لمواجهة العجز فى معدات الإنقاذ البرى بالفيوم، وتأهيلها للتدخل السريع فى أوقات الأزمات والكوارث.

وأضاف المحافظ، أنه وافق على تدبير مبلغ 500 ألف جنيه لسد العجز فى معدات الإنقاذ البرى وتجهيز سيارة الإنقاذ البرى الواردة من الإدارة العامة للحماية المدنية بمعدات الإنقاذ اللازمة، على أن يتم إدراج أعمال شراء المعدات المتبقية بقيمة 500 ألف جنيه ضمن خطة الحماية المدنية بالفيوم للعام المالى القادم 2016/2017.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تدخر جهداً فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، لرفع كفاءة المعدات المستخدمة فى حالات الطوارئ، وشراء معدات جديدة، مما يضمن عملها على الوجه الأمثل وتقديم الخدمة بكفاءة عالية وفى أسرع وقت.

وأضاف أن الدولة ماضية قُدماً فى الارتقاء بمنظومة الخدمات فى شتى مناحى الحياة للتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.