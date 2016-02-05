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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا‎

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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا‎ إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا‎

أرشيفية

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم الخميس إثر وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات شرق النيل قبالة قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا.

وكان قد تلقي مدير امن المنيا ، اللواء رضا طبلية ، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ووقوع مصابين بشرق النيل امام قرية الشرفا بدائرة المركز.

بالانتقال و الاجهزة الامنية تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و سيارتين ربع نقل و اخري تاكس أجرة و إصابة 6 أشخاص بسحجات و كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا الجامعي ، و حرر محضر بموجب الواقعة ، و تولت النيابة العامة التحقيقات.

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