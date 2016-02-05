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رسميا.. النني جاهز لمواجهة أرسنال أمام برشلونة

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رسميا.. النني جاهز لمواجهة أرسنال أمام برشلونة رسميا.. النني جاهز لمواجهة أرسنال أمام برشلونة

أعلن نادي أرسنال قائمة لما تبقى من مباريات مقبلة في دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت دخول اسم محمد النني الوافد الجديد على الفريق، فيما خرج ماتيو ديبوتشي المدافع الفرنسي من القائمة بعدما خرج معارا حتى نهاية الموسم.

وأبقى أرسين فينجر على اسمي توماس روزيسكي وجاك ويلشير في القائمة رغم إصابتهما، أملا في العودة من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بتر تشك - دافيد أوسبينا - مات مكاي.

خط الدفاع: كيرين جيبس - بير ميرتساكر - جابريال باوليستا - لوران كوسيلني - ناتشو مونريال - كالوم تشامبرز - هيكتور بيليرين.

خط الوسط: توماس روزيسكي - جاك ويلشير - مايكر أرتيتا - ميسوت أوزيل - آرون رامسي - سانتي كازورلا - ماتيو فلاميني - فرانسيس كوكيلين - جيف ريني - أديليد - محمد النني.

خط الهجوم: جويل كامبل - أوليفيه جيرو - أليكسيس سانشيز - أليكس تشامبيرلين - ثيو والكوت - داني ويلبيك - أليكس أيوبي.

ويلتقي أرسنال مع برشلونة الإسباني في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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