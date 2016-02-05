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وداعا ليفربول.. جيانجسو الصيني يحطم رقم جاكسون مارتينيز بضم تيكسيرا

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وداعا ليفربول.. جيانجسو الصيني يحطم رقم جاكسون مارتينيز بضم تيكسيرا وداعا ليفربول.. جيانجسو الصيني يحطم رقم جاكسون مارتينيز بضم تيكسيرا

اقترب جيانجسو سونينج الصيني من ضم لاعب خط الوسط البرازيلي أليكس تيكسيرا قادما من شاختار دونتيسك ليقضي على آمال ليفربول في ضمه.

وكان ليفربول يرغب في ضم اللاعب البرازيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية ولكن تم رفض عرضه المقدم من قبل الفريق الأوكراني لضعف المقابل المادي الذي بلغ حينها 36 مليون يورو.

وحسبما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن تيكسيرا وقع على عقود انتقاله لصفوف جيانجسو مقابل 50 مليون يورو ليقضي تماما على آمال ليفربول في الظفر بخدمات اللاعب.

وتحدث مدرب شاختار ميرسيا لوشسيكو قائلا:"الأمر حقيقي لقد ذهب تيكسيرا إلى الصين".

وبذلك يحطم انتقال تيكسيرا الرقم التاريخي في الانتقالات بالكرة الصينية والذي لم يلبث إلا بضعة ساعات فقط وذلك بانتقال جاكسون مارتينيز لجوانجزو إيفرجراند مقابل 42 مليون يورو.

ويحق للأندية الصينية إبرام صفقات لأن سوق الانتقالات هناك تغلق في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

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