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بالفيديو - كوكا يساهم في فوز غير مطمئن لبراجا على ريو أفي في ذهاب نصف نهائي الكأس

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بالفيديو - كوكا يساهم في فوز غير مطمئن لبراجا على ريو أفي في ذهاب نصف نهائي الكأس بالفيديو - كوكا يساهم في فوز غير مطمئن لبراجا على ريو أفي في ذهاب نصف نهائي الكأس

فاز سبورتنج براجا على نظيره ريو آفي بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب نصف نهائي كأس البرتغالي.

أحمد حسن كوكا شارك في المباراة بشكل أساسي، وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ 74 لصالح روي فونتي.

وسجل سبورتنج براجا الهدف الأول في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء عن طريق بيدرو سانتوس، بعدما تحصل أحمد حسن كوكا على ركلة جزاء من عرضية اصطدمت بيد مدافع ريو أفي، واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

واستمرت باقي المباراة بدون فرص حقيقية، حتى أطلق الحكم صافرته معلنا عن نهايتها.

مباراة الإياب بين الفريقين ستكون على أرض ملعب ريو أفي في يوم 3 مارس المقبل.

وفي المباراة الأخرى لنصف النهائي من البطولة، فاز بورتو ذهابا على جل فيسنتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على أرض الأخير ليقترب بشده من بلوغ النهائي.

شاهد هدف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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