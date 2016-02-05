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5 ملايين إصابة جديدة بـ"الإيدز" عالميا فى آخر 10 سنوات

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5 ملايين إصابة جديدة بـ"الإيدز" عالميا فى آخر 10 سنوات 5 ملايين إصابة جديدة بـ"الإيدز" عالميا فى آخر 10 سنوات
مرض الإيدز وحش يهددنا جميعا خاصة بعد ما أثير عن انتقاله من ماكينات الغسيل الكلوى مؤخرا ولا يعلم أحدا له علاج ناجز مضمون حتى الآن، بجانب أنه لازال يمثل وصمة العار لحامليه بسبب المعتقدات الخاطئة عن اسباب الإصابة.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز "UNAIDS" إحصائية بعدد الذين عاشوا مع الإيدز والمصابين به حديثنا والوفيات الناتجة عنه والأموال التى أنفقت فى التعامل معه على مدار 10 سنوات على مستوى العالم.

ففى 2005 بلغ عدد المصابين بالإيدز 32 مليون، وفى 2006 ارتفع العدد إلى 32.4 مليون، وفى 2007 وصل مليون 32.9، وفى 2008 بلغ 33.3 مليون، وفى 2009 وصل عدد المصابين بالإيدز 33.8 مليون، وفى 2009 تزايد العدد لـ33.8 مليون، وفى 2010 تعدت ارقام الضحايا 34 مليون لتصل فى 2011 إلى 34.9 .

وفى عام 2012 تقول الإحصائية إن عدد مصابى مرض الإيدز بلغ 35.6 مليون وارتفع إلى 36.2 مليون فى 2013، ووصل أعلى معدلاته فى 2014/2015 بـ 36.9 مليون مريض.

وعن المتوفين إثر إصابتهم بالإيدز أكدت الإحصائية أن عددهم بلغ نحو 12 مليون شخصا فى عام 2015 فيما تخطت الأموال التى أنفقت للسيطرة على المرض أكثر من 20 بليون دولار فى 2015 أيضا.

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مصر 365