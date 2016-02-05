حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5 فبراير

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 5 فبراير 2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى..

برج الجدى على الصعيد العاطفى

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5 فبراير 2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى

برج الحمل على الصعيد الصحة

>زيادة الدخل فى طريقها إليك، فالفترة المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات والتطورات على كافة الأصعدة، كما أن هذا سيكون له مردود جيد على علاقتك برئيسك فى العمل، كن هادئ ولا تدع الفرصة تهرب من بين يديك قدر واحترم كل من حولك، ولا تدع الغرور وثقتك الزائدة فى نفسك تفقدك حب واهتمام الآخرين.هذا اليوم جيد إلى حد كبير، فشعور بالصحة والسعادة والرفاهية يغيران كثيراً من وضعك الصحى إلى الأفضل، عليك فقط أن تحصل على قسط كافِ من الراحة، وهذا يتمثل فى الحصول على عدد ساعات من النوم كافية لأن تجعلك أكثر صحة وحيوية.>على الصعيد الصحى>إحساس بالسعادة والراحة، يجعلك قادر على تجاوز أى مهمة صعبة بكل سهولة، تشعر فى بعض الوقت أن جسدك يحتاج إلى راحة، وهذا أمر هام جداً، فالحصول على عدد ساعات نوم كافية لأن تجعلك فى صحة جيدة، ولا تحتاج فى هذا الوقت أن تذهب إلى الطبيب أو تحصل على أى أدوية.>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة>يتوقع علماء الفلك أن الفترة الماضية ستشهد الكثير من التغيرات، كما أن علاقتك بأصدقائك وعائلتك ستكون جيدة إلى حد كبير، حاول أن تبحث عن ذاتك ولا تضيع الفرص أكثر من ذلك، كن هادئ قبل اتخاذ أى قرار من شأنه أن يؤثر عليك سلباً.>الأوضاع فى العمل غير مستقرة، فقد تضطر إلى القيام بأدوار مختلفة جديدة عليك فى العمل، وهذا قد يجعلك تشعر ببعض الدعم والقوة،كما أن هذا سيكون له مردود جيد على مستوى علاقتك بمديرك فى العمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية ولا تضع نفسك فى مأزق برفضك لهذه الفرص الجديدة التى تتوفر لك، كما أنك ستتلقى فى القريب العاجل شهادة أو دبلومة من مؤسسة مرموقة، وهذا سيكون طريقاً جديداً لعمل بأجر ووضع مختلف تماماً.>على الصعيد العاطفى>هذا هو الوقت المناسب تماما لحل أزمتك القديمة مع شريك الحياة، أبحث عن الثقة من جديد فى علاقتكما، لا تجعل الأفكار والأخطاء السابقة تورطك فى وضع أنت لا تفضله، وكن على علم أن أى قرر تتخذه فى هذه اللحظة سيكون له تأثير كبير على حياتك العاطفية بشكل عام.>سلسلة من الأحداث المتتالية التى سيكون لها تأثير سيئ على جهازك الهضمى، كذلك سيكون هناك الكثير من الأزمات التى ستمر بها وتجعلك حزين وغير سعيد تماماً، وهو ما يكون له مردود سيئ عليك وعلى صحتك بشكل عام، الأهم من كل شىء أن تهتم بها قليلاً ولا تدع الحياة وحاول أن تذهب إلى طبيب فى أسرع وقت ممكن حتى لا يتفاقم الأمر.>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقلبة>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى أفضل بكثير على كل المستويات، لا تضيع وقتك فى البحث بدفاترك القديمة، انظر فقط إلى الأمام وأبحث عن الأشياء التى تجعلك سعيدا ومتفائلا، كن هادئ قبل اتخاذ أى قرار حتى لا تخسر كثيراً.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الجمعة 5 فبراير 2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى...

>الفترة المقبلة ستتغير فيها الكثير من الأوضاع التى كانت سيئة فى الماضى، لأنك أصبحت قادرة الآن على الاستفادة من أخطاء الماضى، كما أن قدرتك على التطبيق العملى لكل الخطط التى تطلب منك أو تقوم بها، كما أنه لديك القدرة على جذب انتباه الآخرين، فضلاً عن أنك نبيه وقادر على تحقيق أحلامك مهما كانت صعبة التحقيق.

على الصعيد العاطفى

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برج الدلو على الصعيد الصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 5 / 2/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 5 / 2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

هذا الوقت المناسب للتمتع بيوم هادئ مع الحبيب، كما أنها فرصة ثمينة لحل كافة النزاعات القديمة بينك وبينه، كما أن هناك فرصة كبيرة للتخلص من الأزمات القديمة التى كانت سبباً فى ضياع الكثير من الوقت وفقدانكما الثقة والحماسة لهذه العلاقة.>على الرغم من أن صحتك جيدة إلى حد كبير، إلا أن الإجهاد العقلى الذى تتعرض له يجعلك أكثر خمولاً وركوداً، مما يجعلك تتجنب الكثير من الأنشطة المجهدة، فمن الـأفضل لك الجلوس فى الهواء الطلق، واحصل على قسط من الراحة، وأعلم أن تناول المياه بكميات كبيرة يجعلك أفضل صحياً.>توقعات علماء الفلك>يتوقع علماء الفلك أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التغيرات السلبية، ولا تجعل الأوضاع السيئة تؤثر عليك سلباً، فمن الضرورى أن تهتم بوضعك الصحى والمادى أكثر من ذلك.>يظهر فى الأفق تغيير جديد على الصعيد المهنى، قد يكون هذا تغييرا فى وظيفتك برمتها أو قد تتحول من إدارة إلى أخرى مختلفة فى نفس مكان العمل، وفى هذا الوضع الجديد ستحظى بفرصة سعيت طويلاً للحصول عليها ولذلك حاول أن تقتنصها وتستفيد منها بشكل كامل.>على الصعيد العاطفى:>من المرجح أن مشاعرك الرومانسية ستكون متأججة اليوم وهناك احتمالات كبيرة بأنك ستتصرف بطريقة غير معهودة تمامًا اليوم مع شريكك وجرأتك هذه ستكون مثيرة للدهشة بالنسبة له وقد تصيبه بحالة من الذهول ولكنه فى النهاية سيكون سعيدًا.>برج القوس على الصعيد الصحى>وضعك الصحى قد يكون مرتبكًا اليوم فبعض الأدوية التى تتناولها قد يكون لها آثار جانبية سيئة عليك وقد تظن أنها أعراض لمرض جديد ولكن بمجرد الذهاب للطبيب ستطمئن تمامًا وستنتهى متاعبك بمجرد أن يغير لك الأدوية وتتناول أدوية أخرى مناسبة.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>شخص عزيز وقريب إلى قلبك يواجه بعض المشكلات والصعوبات وبحاجة إليك لتكون أذنًا صاغية له وهناك احتمالات كبيرة بأن تشعر بالإحباط والانزعاج من مشاكل هذا الشخص، لا بأس من ذلك ولكن المهم أن تقدم له الدعم دون أن تنتقده لأن هذا اليوم سيكون يومًا فارقًا فى مسار علاقة الصداقة بينكما.>يحاول دائما مواليد برج السرطان أن يكونون محط انتباه الآخرين فى محيط العمل، يرون أن العمل عبادة ولهم دائما هدف يسعون لتحقيقه، لا يمكن أن يجد أحدهم عقبة ويقف أمامها فهم يملكون حلول لكل مشكلة دون اللجوء إلى الاعتذار أو التسويف، فهم أصحاب حلم يودون أن يحققوه .>على الصعيد العاطفى

لديك بعض المشاكل مع الحبيب ستكون قادر على تجاوزها فى الفترة القادمة بقليل من الحكمة والهدوء، لا تحاول الجدال العقيم الذى لن يصل بك إلى أى شىء فى النهاية ولكن سيدمر العلاقة بأكملها.

>برج السرطان على الصعيد الصحى:

على الجانب الصحى يتمتع مواليد برج السرطان بنسبة عالية من الإهمال فى هذا الجانب، فهم لا يستمعون إلى نصائح الأطباء فى كثير من الأحيان، ولكن عليهم فى الفترة القادمة أن يضعوا خطة واضحة لحياتهم الصحية لتكون فى حال أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 5 / 2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء



>حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5/2 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :



>حظك اليوم برج الثور الجمعة 5/2/2016

>الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5 / 2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الجمعة 2016/2/5

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 2016/2/5

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

برج الميزان حظك الجمعة 5/2/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>فى الفترة القادمة تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح على الصعيد العملى فأنت إنسان مجتهد وتستحق التقدير، لا تتراجع عن أحلامك حتى تصل إلى تحقيقها، حاول أن تفتح قلبك للحبيب حتى لا تفقده فهو يحاول طوال الوقت أن يصل إلى إرضائك ولكن لا يجد المقابل منك، ستكون الأيام القادمة مليئة بالأخبار الجميلة .>فى الفترة القادمة حاول أن تكون أكثر التزاما واجتهادا فى حياتك العملية لا تتراجع فى طريقك وسوف تزول العقبات سريعا، ترى أن أحلامك أصبحت قريبة منك، استمر فى طريقك حتى تصل إليها ولا تتراجع مهما تكن الظروف، فى الفترة المناسبة ستجد تقدير مديرك أمام عينك ليكون بمثابة داعم نفسى ومعنوى لمشوار حياتك.>أنت على وافق دائم مع الشريك فهو إنسان يراك أفضل شخص فى حياته، يحاول دائما أن يقدم لك يد العون فى حياتك العملية سواء بالنصيحة أو بالمساعدة الفعلية، حاول أن تكون تعطى للشريك جزءا من وقتك فى الفترة القادمة فهذا سيجعل الحياة بينكم أفضل ويشعره أن ما يعطيه له ثمن وتقدير لديك.>تحاول أن تتغلب على مشكلة صحية قديمة لديك ولكن هذه ليست الطريقة المثالية التى ستؤدى بك إلى التخلص من المشكلة بل يمكن أن تزيد منها وتجعل لها أثار جانبية ليست طيبة .>تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة أن تكون حياتك العملية أكثر استقرار فأنت أصبحت تملك الخبرة لتجاوز الأزمات، لا تحاول أن تجادل مع الشريك فهو يدعمك على طول الخط أجعله يشعر بقيمة وجودة فى حياتك وقدم له مزيد من الرعاية والاهتمام.>حماسك الزائد لا ينفع مع كل الظروف، هناك أوقات تحتاج إلى مزيداً من الهدوء والتصرف الحكيم، والعناد لن يحل المشكلات المتراكمة الموجودة فى محيط العمل، لا تفتعل مشكلات لمجرد رغبتك فى إثبات صحة آرائك، اسمع كثيراً وتعلم من خبرات السابقين، حتى تصل إلى حلول جذرية لمشكلاتك.>على الصعيد العاطفى:>تحتاج إلى استعادة أجواء الرومانسية التى كانت تجمعك بشريك حياتك، استحضر مشاعر الحب، والذكريات الجميلة، حتى تتغلب على فترة الفتور التى تمر بها هذه المرحلة من علاقتكم، ربما تكون المفاجئات السارة أحد الحلول، للخروج من هذه المرحلة سريعاً دون الانخراط فيها.>برج الأسد على الصعيد الصحى:>تحمل نفسك فوق طاقتها، بسبب محاولة إرضاء الجميع، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة، والابتعاد عن أجواء المشاحنات التى تعيشها يومياً، استمع إلى الموسيقى التى تفضلها، و أذهب إلى أحد الأماكن الهادئة للاستجمام، حتى تستعيد نقائك الذهنى.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مشتتة بين، محاولات إثبات صحة أرائه والتمسك بها، ومحاولة إرضاء المحيطين به، للخروج السريع من المشكلات، حالة الركود الفكرى والعاطفى التى تمر بها، تؤثر بشكل سلبى على حالتك المزاجية، حاول أن تبتعد عن هذه الأجواء وفكر بشكل هادئ، دون التقييد بآراء الآخرين.>بداية جديدة لك فى عملك، تأخذ قرارات مصيرية، وخطوات جادة فى العمل، تغير من خطة أدائك المهنى بشكل كامل، تحتاج إلى التعود على الأسلوب الجديد، والتكيف مع الأشخاص الجدد المحيطين بك، ربما تزيد هذه الخطوات من حماسك، وتساعد على الإنتاج بشكل أسرع و أكثر تميزاً.>أنت على الطريق الصحيح، ومشاعرك فى العادة لن تخذلك، خذ خطوات جادة مع شريك حياتك، وتعامل مع الأمور بشكل أكثر مرونة، مع الاحتفاظ بقليل من الحذر، الأمور ليست بالصعوبة التى تتصورها، ستجد دعم من المحيطين بك فى خطواتك، فضلاً عن دعم شريك حياتك الذى سيزيد يوماً بعد يوم.>برج الثور على الصعيد الصحى:>أنت من الأشخاص الذين يفضلون أن تكون الرياضة جزءاً من يومهم، استمر على ذلك الوضع، لأنه يجنبك الكثير من المشكلات، وساعات النوم الكافية ستزيد من نشاطك وتحافظ على طاقتك، كى لا تستنزف فى السهر.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة جديدة وغريبة فى حياته، يتعامل مع شخصيات جديدة، وأفكار جديدة، تحتاج إلى إثبات نفسك والتعامل مع الأمور بشكل جيد وحكيم، دون تشدد فى الآراء أو ارتباك فى القرارات، أنت تسير فى طرق محددة، لا تستوجب أن تزيد مخاوفك منها.>اليوم قد يكون يوم الحظ بالنسبة لك فى العمل قد تكون على رأس القائمة فى أى اجتماع أو التفاوض مع آخرين وستسير الأمور بشكل سهل وسلس للغاية وستجد أن الجميع فى عملك سيقدر جهودك المتواصلة فإذا كنت تفكر اليوم فى طرح فكرة جديدة افعل ذلك فورًا.>اليوم مثالى للعلاقات الإنسانية على صعيد الصداقة والحب، ويمكنك التخطيط لمفاجأة لشريك حياتك مع لفتة حميمية تدخل على قلبه السعادة وتزيد من متانة العلاقة بينكما، حاول أن تستفيد من مزاجك الجيد اليوم قدر الإمكان فما تقدمه هذه الأيام هو ما يكون رصيدك لدى الشريك فى أيامك السيئة.>برج الحوت على الصعيد الصحى:>أنت معرض بشكل قوى اليوم لالتقاط عدوى ما من شخص مقرب منك مريض وتساعده، فحاول أن تتحصن بشكل جيد وتتبع الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة ولا تتخلى عن التغذية الصحية لأنها تعزز جهاز المناعة وتقلل من فرص إصابتك بالعدوى.>الحظ يبتسم لك اليوم بعد ايام من تقلب المزاج، فحاول أن تستثمر ذلك وتعتمد على حظك فى إصلاح ما أفسده مزاجك السيئ فى الأيام الماضية خاصة فى ما يتعلق بعلاقتك بالآخرين والعلاقات الإنسانية.>سيشعر أبناء هذا البرج بطاقة كبيرة تجدد نشاطهم على العمل وتجعلهم مستعدين لمضاعفة ساعات عملهم، لذلك يجب على رؤسائهم أن يستغلوا هذا النشاط ويحاولون أن يطوروا من أدائهم.>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:>للأسف الهوائية وتقلب المزاج من أكثر المشاكل التى تواجه أبناء هذا البرج فى حياتهم العاطفية، لذلك سيشعرون بتغير كبير يجتاح حياتهم ويهدد علاقتهم بالدمار، لذلك يجب أن يبتعدوا عن هذا الشعور ويحاولوا ان يقاوموه حتى تمر هذه الأزمة.>مازالت الحالة الصحية فى مستوى مرتفع هذه الأيام، فلا داعى من القلق على أنفسنا ويفضل إجراء الفحوصات الطبية .>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>فرصة جديدة ومكان عمل جديد سيتاح لأبناء هذا البرج، لذلك يجب ان يتمتعوا بهذه الفرصة ويبتعدوا عن الاحساس بالغربة لو يندمجوا مع الاوضاع الجديدة .>بالنسبة للحب فكعادته سيكون له تأثير كبير فى حياة أبناء برج العقرب، لكنه فى هذه المرة سيؤثر سلبا ولن يأتى بنتيجة إيجابية لأن الغيرة والشك ستسيطر على هؤلاء وقد تقودهم إلى دمار العلاقة بالكامل .>ستتأثر الحالة الصحية لأبناء هذا البرج وسيشعرون بتراجع كبير لذلك يفضل أن يداوموا على المتابعات والفحوصات الطبية فى وقتها منعا لحدوث أى أزمة صحية.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>خسارة كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج فى هذا اليوم لذلك يجب أن يكونوا حذرين من أى إمضاء أو أى عقد يوقعون عليه هذه الفترة حتى لا يقعون فى خدعة أو كذبة كبيرة قد تطيح بحياتهم العملية إلى الأبد .>بالنسبة للحب فسيكون هو طوق النجاة لأن الطرف الأخر سيشارك حبيبه أى مشاكل وأزمات يمر بها، وسيحاول أن يعيد طاقته مرة أخرى، وأن يكون سند وعون له فى هذه الفترة حتى يمر به على بر الامان .>الحالة الصحية ستتأثر قليلا فى هذا اليوم نظرا لبعض التخبطات التى سيوجهونها بسبب الحالة العملية التى ستواجههم فيها المزيد من المشاكل والخسارات.>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .