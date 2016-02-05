"التموين":وصول 500 ألف طن قمح روسى وفرنسى خلال أيام لإنتاج الخبز المدعم

أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 500 ألف طن قمح روسى وفرنسى خلال الأيام المقلبة وهى الكميات المتعاقد عليها، لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تشديد إجراءات فحص الأقماح قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقتها لشهادة الأيزو ومواصفة "الكودكس" العالمية، وأن عمليات استلام الأقماح المستوردة تتم من خلال لجنة ثلاثية تتضمن الحجر الزراعى بوزارة الزارعة وممثلى وزارة الصحة وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لفحص الأقماح قبل دخولها البلاد والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.

وأوضح ممدوح عبد الفتاح، أن الهيئة تستورد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية، وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً، وأن جميع الحبوب المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية.